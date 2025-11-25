Studenti e collettivi ancora in piazza | Liberiamoci dalla violenza sulle donne | FOTO e VIDEO

Diverse centinaia di persone si sono radunate in piazza VIII Agosto per il corteo studentesco del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne. L’atmosfera è calma e partecipata, con molte ragazze e studenti che hanno portato tamburi e strumenti musicali, riempiendo la. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it