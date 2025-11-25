Strumenti per contrastare la violenza | incontro a Palmi per prevenire ed educare

Appuntamento il 28 novembre, alle ore 18,30 presso Officine Balena di Palmi, per l'incontro “Educare, Prevenire, Intervenire. Strumenti per contrastare la violenza”. L’Italia è rimasta uno degli ultimi paesi europei in cui l’educazione affettiva e alle relazioni non è obbligatoria. L’Unesco. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti simili trattati di recente

Palmi, il 28 novembre l'evento: "Educare, Prevenire, Intervenire. Strumenti per contrastare la violenza" - facebook.com Vai su Facebook

"L'Europa sta cambiando direzione sulla questione, cioè sta cercando dei nuovi strumenti per contrastare non il fenomeno dell'immigrazione quanto tale, ma l'immigrazione illegale, quella clandestina. Fino a qualche anno fa la tendenza era tutelare le perso Vai su X

Palmi, il 28 novembre l’evento: “Educare, Prevenire, Intervenire. Strumenti per contrastare la violenza” - L’Italia è rimasta uno degli ultimi paesi europei in cui l’educazione affettiva e alle relazioni non è obbligatoria. Segnala strettoweb.com

Palmi, “Educare, prevenire, intervenire”: strumenti per contrastare la violenza - Il 28 novembre alle Officine Balena un incontro pubblico con psicologi, docenti e istituzioni per riflettere e agire contro ogni forma di violenza. Secondo inquietonotizie.it

Catanzaro, protocollo Questura–CISL per contrasto violenza foto - Firmato a Catanzaro il protocollo d’intesa tra Questura e CISL Magna Grecia per rafforzare la rete territoriale contro la violenza sulle donne. Secondo catanzaroinforma.it