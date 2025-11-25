Street Art_ Figli? della Tempesta | la nuova opera di Laika per il 25 novembre 

L’artista torna sui muri della Capitale con un’opera dedicata alla lotta transfemminista, tra denuncia sociale e memoria delle vittime di guerra. Roma, 25 novembre. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, nella notte tra il 24 e il 25 novembre è comparsa in via Tizii, a pochi passi dall’ Università La Sapienza, la nuova opera urbana di Laika, dal titolo Figli? della Tempesta. L’intervento, ispirato al brano-inno femminista della Niña del Sud, raffigura tre donne: una sudanese, una palestinese e una europea. Negli ultimi anni Laika ha denunciato la violenza machista e patriarcale con lavori realizzati in Messico, a Ciudad Juarez, negli Stati Uniti, in Spagna e in molti altri Paesi. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

