Stranger things supera un record raro in streaming prima della stagione 5

record storico per Stranger Things: quattro stagioni contemporaneamente nelle Top 10 di Netflix. La serie Stranger Things ha stabilito un risultato eccezionale nel panorama dello streaming ancora prima della messa in onda della quinta stagione. Questo traguardo conferma la forza del principale prodotto originale di Netflix, attirando l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. la popolarità di stranger things prima dell’uscita della quinta stagione. la nuova stagione e la sua anticipazione. La quinta stagione di Stranger Things è prevista per il debutto il 26 novembre alle ore 20:00 (ora italiana), con la prima parte che segna l’atto conclusivo di una delle narrazioni più seguite degli ultimi anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it