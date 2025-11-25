Stranger things 5 gli attori e l invecchiamento commenti dei Duffer

In vista dell’attesissima uscita della quinta stagione di Stranger Things, i fratelli Duffer condividono alcune riflessioni sull’invecchiamento degli interpreti principali. Mentre la serie si prepara a concludersi con un’ultima tranche di episodi divisi in tre parti, si fanno spazio discussioni sulla crescita naturale degli attori e le ripercussioni sull’aspetto estetico e tecnico delle riprese. le dichiarazioni dei creatori su Stranger Things 5. La quinta stagione di Stranger Things sarà disponibile in tre episodi, con il primo previsto per il 27 novembre. La seconda parte approderà su Netflix il 26 dicembre, mentre il grande finale è fissato per il 1° gennaio 2026. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Stranger things 5 gli attori e l invecchiamento commenti dei Duffer

