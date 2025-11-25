Strabordamento a Priolo sequestrato serbatoio dell' Isab
La Procura di Siracusa ha disposto il sequestro preventivo di un serbatoio dell’impianto Isab nel polo petrolchimico di Priolo Gargallo. Il provvedimento, che risale all’8 novembre scorso, sarebbe stato emesso dopo uno strabordamento avvenuto ai primi del mese. Le indagini, dirette dal sostituto Stefano Priolo e coordinate dal procuratore Sabrina Gambino, sono svolte da personale del Nucleo investigativo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
