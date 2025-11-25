A sentire gli esponenti del centrosinistra, anzi del campo largo, la spallata al governo è questione di mesi, giorni, anzi di minuti. Il voto delle elezioni regionali in Veneto, Campania e Puglia ha confermato i pronostici, ma tra Pd e M5s è tutto una festa di dichiarazioni. "È una giornata che ascoltiamo cifre, le leggiamo sulle agenzie, sui siti online e quel che è incredibile è che non ci si rende conto di quel che sta accadendo", osserva Francesco Storace in un video sulla sua pagina Facebook. Ebbene, ricorda l'ex governatore del Lazio e protagonista della storia recente della destra, "nelle Regionali, che in questi due giorni hanno visto sei amministrazioni rinnovarsi, è finita tre a tre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Storace smonta la festa della sinistra: il dato che fanno finta di non vedere