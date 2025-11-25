Stop monopattini a Firenze dal 2026 fine allo sharing

FIRENZE – Scatterà dal 31 marzo 2026 lo stop monopattini a Firenze, con la conclusione definitiva della sperimentazione avviata nel 2020 e prorogata per due volte. Dal 1° aprile, dunque, i mezzi in sharing andranno ufficialmente in pensione. Lo stabilisce una delibera della giunta comunale firmata dall’assessore alla mobilità Andrea Giorgio, che motiva la decisione con l’evoluzione della normativa nazionale e con le criticità emerse nella gestione del servizio. “ Come amministrazione stiamo lavorando molto sul tema della sicurezza stradale, che per noi è sempre stata una priorità, ed usiamo tutti i mezzi che abbiamo per garantirla ” ha spiegato la sindaca Sara Funaro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it