Stop ddl sul consenso caos al Senato
19.10 Le opposizioni abbandonano i lavori in Commissione Giustizia al Senato dopo la decisione della maggioranza di fermare l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale che contiene la norma sul libero consenso delle donne, frutto d'un accordo tra Meloni e Schlein. La protesta delle opposizioni nasce dalla decisione del centrodestra di un maggiore approfondimento del testo, che rinvia di fatto il via libera nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il ddl è passato all'unanimità alla Camera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Violenza sessuale: stop improvviso al Senato sul consenso La maggioranza frena in Senato sulla legge per il consenso esplicito. Opposizioni all'attacco:... - facebook.com Vai su Facebook
#RistrettoDomani: Allarme ibrido, cecchini nei Balcani, svolta sul consenso, boom sanità privata, carbonara fake UE, Firenze stop dehors! Vai su X
Maggioranza stoppa pdl sul consenso in Senato. Ira opposizioni - Caos in commissione Giustizia di palazzo Madama con le opposizioni che abbandonano i lavori ... Segnala msn.com
Ddl anti-stupro, battuta d'arresto al Senato e bufera opposizioni: "Smentito patto Meloni-Schlein" - La norma che mette al centro il consenso in mancanza del quale qualsiasi atto verrebbe considerato violenza sessuale, non è approdata oggi in ... Si legge su adnkronos.com
Ddl Consenso, Manzi (Pd): da maggioranza clamorosa marcia indietro - C'era un accordo politico per mandare avanti proprio oggi entrambi i provvedimenti tra Camera e Sena ... Come scrive 9colonne.it