Stop ddl sul consenso caos al Senato

Servizitelevideo.rai.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

19.10 Le opposizioni abbandonano i lavori in Commissione Giustizia al Senato dopo la decisione della maggioranza di fermare l'esame del disegno di legge sulla violenza sessuale che contiene la norma sul libero consenso delle donne, frutto d'un accordo tra Meloni e Schlein. La protesta delle opposizioni nasce dalla decisione del centrodestra di un maggiore approfondimento del testo, che rinvia di fatto il via libera nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il ddl è passato all'unanimità alla Camera. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

