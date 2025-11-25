Stop all' alcol ai minori | multa salata a un imprenditore

Prosegue l’azione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino nell’ambito di servizi finalizzati alla verifica delle norme e prescrizioni igienico – sanitarie e di prevenzione e contrasto al fenomeno della vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18. L'operazione si inserisce nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Paola: ordinanza del Comune sugli alcolici, stop al consumo per frenare degrado e risse | VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Alcol a minori. Maxi multa in via Bergamo - Si è svolto l’altra notte un servizio mirato da parte della polizia locale nelle zone più sensibili e oggetto di segnalazioni da parte dei cittadini. Scrive ilgiorno.it

Alcol a minori e birre in strada. Ecco le multe - Durante il weekend appena trascorso la polizia locale ha intensificato i servizi serali e notturni. Riporta ilgiorno.it

Controlli nei locali della movida. Alcol ai minori, scatta la multa - Controlli della polizia nei locali dell’intrattenimento lungo la costa, contestate quattro violazioni. ilrestodelcarlino.it scrive