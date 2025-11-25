Stop alla proposta di legge sul consenso Bongiorno | La legge ci sarà ma fatta meglio
Battuta d'arresto sull'approvazione del disegno di legge sul "consenso". La norma che mette al centro il consenso in mancanza del quale qualsiasi atto verrebbe considerato violenza sessuale, non è approdata oggi in Senato. Il provvedimento, già approvato all'unanimità dalla Camera, era atteso. 🔗 Leggi su Today.it
Violenza donne, in Senato si arena la proposta di legge sul consenso libero e attuale: la maggioranza frena - (askanews) – Nella commissione Giustizia del Senato si arena la Pdl approvata all’unanimità alla Camera dopo un accordo tra la premier Giorgia Meloni e la segretaria dem Elly Schlein, ch ... Riporta askanews.it
Maggioranza stoppa pdl sul consenso in Senato. Ira opposizioni - Caos in commissione Giustizia di palazzo Madama con le opposizioni che abbandonano i lavori dopo la decisione della maggioranza di fermare l'iter dell'esame del disegno di legge sulla violenza sessual ... Scrive msn.com
Accordo saltato. Slitta l'approvazione della legge sul consenso, opposizioni in rivolta - La Lega chiede ulteriori approfondimenti sul cosidetto ddl stupro, salta l'approvazione in aula al Senato. Secondo huffingtonpost.it