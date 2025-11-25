Stop alla proposta di legge sul consenso Bongiorno | La legge ci sarà ma fatta meglio

Battuta d'arresto sull'approvazione del disegno di legge sul "consenso". La norma che mette al centro il consenso in mancanza del quale qualsiasi atto verrebbe considerato violenza sessuale, non è approdata oggi in Senato. Il provvedimento, già approvato all'unanimità dalla Camera, era atteso. 🔗 Leggi su Today.it

