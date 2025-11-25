Stop ai femminicidi | le voci del corteo illuminano la notte del 25 novembre | FOTO e VIDEO

Bolognatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Migliaia di studenti si sono radunati questa sera in piazza VIII Agosto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Fin dall’inizio l’atmosfera è apparsa pacifica e serena: tamburi, cori e musica diffusa dagli altoparlanti hanno accompagnato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

stop femminicidi voci corteo"Stop ai femminicidi": le voci del corteo illuminano la notte del 25 novembre | FOTO e VIDEO - Atmosfera serena e piazza gremita per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. bolognatoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Stop Femminicidi Voci Corteo