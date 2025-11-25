Stop ai femminicidi | le voci del corteo illuminano la notte del 25 novembre | FOTO e VIDEO
Migliaia di studenti si sono radunati questa sera in piazza VIII Agosto in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Fin dall’inizio l’atmosfera è apparsa pacifica e serena: tamburi, cori e musica diffusa dagli altoparlanti hanno accompagnato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
La Lega chiede audizioni per approfondimenti sul ddl sulla violenza sessuale, le opposizioni abbandonano per protesta i lavori in Commissione giustizia al Senato e chiedono lo stop al ddl sul femminicidio alla Camera. Bongiorno: 'Andremo avanti'. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
#giornatainternazionalecontrolaviolenzasulledonne #giornatamondialecontrolaviolenzasulledonne #stopviolence #violenzapsicologica #femminicidio #noviolenzasulledonne #donna #woman #women #stop #noallaviolenza #italia #violenzadomestica #viole Vai su X
"Stop ai femminicidi": le voci del corteo illuminano la notte del 25 novembre | FOTO e VIDEO - Atmosfera serena e piazza gremita per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. bolognatoday.it scrive