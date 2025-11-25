Stirpe premiato al ' Beppe Viola' | Stagione promettente ma restiamo concentrati

Giornata significativa per Maurizio Stirpe, che ha ricevuto ieri il prestigioso premio giornalistico-sportivo “Beppe Viola”. A margine della cerimonia che si è tenuta al Coni, il presidente giallazzurro si è soffermato con i giornalisti per commentare l’andamento del Frosinone e tracciare le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

