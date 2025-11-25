Stirpe premiato al ' Beppe Viola' | Stagione promettente ma restiamo concentrati
Giornata significativa per Maurizio Stirpe, che ha ricevuto ieri il prestigioso premio giornalistico-sportivo “Beppe Viola”. A margine della cerimonia che si è tenuta al Coni, il presidente giallazzurro si è soffermato con i giornalisti per commentare l’andamento del Frosinone e tracciare le. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
IL PRESIDENTE MAURIZIO STIRPE PREMIATO AL CONI: Un riconoscimento che rende orgoglioso tutto il nostro territorio! Una notizia che va oltre il calcio e tocca l’identità di un’intera comunità: il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, sarà pr - facebook.com Vai su Facebook
Il Presidente Maurizio Stirpe ha ricevuto il Premio Beppe Viola presso il Salone d’Onore del CONI, un prestigioso riconoscimento alla cultura sportiva. Vai su X
Stirpe premiato al 'Beppe Viola': "Stagione promettente, ma restiamo concentrati" - Il presidente del Frosinone Calcio guarda con ottimismo al percorso dei giallazzurri: "Progetto basato sui giovani, servono entusiasmo e continuità. today.it scrive
Lazio, tra i vincitori del Premio Beppe Viola c’è anche Romagnoli: il difensore biancoceleste premiato per la sua carriera - Lazio, Alessio Romagnoli tra i vincitori del Premio Beppe Viola: un riconoscimento che celebra carriera e valori sportivi Lunedì 24 novembre si terrà la 42ª edizione del Premio Beppe Viola, organizzat ... Si legge su lazionews24.com
Lazio, Romagnoli tra i vincitori del premio Beppe Viola - Il prossimo lunedì 24 novembre andrà in scena la 42esima edizione del Premio Beppe Viola, organizzato dall'AICS, al Salone d'Onore del Coni. lalaziosiamonoi.it scrive