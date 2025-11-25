Stellantis la nuova 500 Hybrid debutta a Mirafiori

La nuova 500 ibrida debutta a Mirafiori. Una promessa mantenuta per Stellantis. Perché – come dice John Elkann, presidente di Stellantis – è “ a Torino che batte il cuore della Fiat “. La Fiat 500 Hybrid rappresenta un ritorno simbolico alle origini, con la produzione ripartita a novembre nelle Carrozzerie di Mirafiori, lo storico impianto dove vide la luce la prima 500 nel 1957. L’obiettivo iniziale sono i 5.000 esemplari entro fine anno, per poi arrivare (a pieno regime) a un incremento potenziale di circa 100.000 vetture all’anno. Una scelta industriale che rafforza il ruolo strategico della Fiat consolidando il legame con Torino. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Stellantis, la nuova 500 Hybrid debutta a Mirafiori

