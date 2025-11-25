Stellantis avvia la produzione della 500 ibrida a Mirafiori e si autocelebra Urso esulta | Mantengono le promesse

Ottobre non fa primavera, anche se a Mirafiori John Elkann e Antonio Filosa, presidente e Ceo di Stellantis, il sindaco di Torino Stefano Lorusso, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il ministro del Made in Italy Adolfo Urso hanno trionfalmente celebrato l’avvio della produzione della Fiat 500 ibrida, l’auto che deve rilanciare lo storico stabilimento. E contribuire anche alla riscossa del marchio: lo scorso mese in Europa Fiat ha guadagnato il 21%, quattro volte il mercato europeo, ma il bilancio da inizio anno resta negativo: -13,4%, mentre l’andamento complessivo è leggermente positivo (quasi il 2%). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Stellantis avvia la produzione della 500 ibrida a Mirafiori e si autocelebra. Urso esulta: “Mantengono le promesse”

