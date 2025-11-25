Stella Rossa-Steaua Europa League 27-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
La Stella Rossa ospita la Steaua Bucarest al Rajko Mitic di Belgrado per il quinto turno del girone di Europa League, che rappresenta uno snodo molto importante nel cammino di entrambe nella competizione. I serbi sono saliti a 4 punti solo grazie all’ultimo successo di prestigio contro i francesi del Lille, perché in precedenza avevano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Argomenti simili trattati di recente
EUROLEGA (R13) - La Stella Rossa rimonta è batte l'Olympiacos con il solito Nwora protagonista per la Zvezda. Per i greci vani i 29 di un ottimo Vezenkov - facebook.com Vai su Facebook
? La Stella Rossa ha sconfitto i gemellati dell'Olympiacos nel secondo scontro tra Belgrado e Atene della tredicesima giornata di Eurolega. Ne ho scritto su 'Basket Magazine' basketmagazine.net/bm-da-euroleag… #Euroleague #kkcz #thisispiraeus #ort Vai su X
Abraham fa impazzire San Siro: il Milan batte la Stella Rossa e vola in Europa, ma Fonseca si sfoga: “Non sono contento...” - Milano, 11 dicembre 2024 – Il sorriso di sollievo della vittoria strappata nel finale, la piega amara a un lato della bocca per l’emergenza. Riporta ilgiorno.it
Virtus, l’Europa è solo un’agonia. A Belgrado brilla la Stella Rossa - McIntyre 11, Dobric 2, Kalinic 7, Brown III 6, Petrusev 16, Nedovic 7, Canaan 9, Davidovac 17, Dos Santos 7, Teodosic 3, Giedraitis 3, Lazic. Secondo ilrestodelcarlino.it
Milan-Stella Rossa 2-1: video, gol e highlights - Il Milan continua a inseguire il passaggio diretto agli ottavi grazie al successo sulla Stella Rossa 2- Secondo sport.sky.it