La Stella Rossa ospita la Steaua Bucarest al Rajko Mitic di Belgrado per il quinto turno del girone di Europa League, che rappresenta uno snodo molto importante nel cammino di entrambe nella competizione. I serbi sono saliti a 4 punti solo grazie all’ultimo successo di prestigio contro i francesi del Lille, perché in precedenza avevano . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stella Rossa-Steaua (Europa League, 27-11-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici