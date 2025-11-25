?Stefani la prima uscita da presidente è una colazione con gli anziani nella Rsa | Subito al lavoro I Veneti hanno scelto una rivoluzione gentile

PADOVA - «Subito al lavoro». Lo aveva detto e così è stato. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, o come lui stesso si è definito "sindaco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - ?Stefani, la prima uscita da presidente è una colazione con gli anziani nella Rsa: «Subito al lavoro. I Veneti hanno scelto una rivoluzione gentile»

Stefani: «Sarò il sindaco dei veneti. Dedico questa vittoria a mia nonna che è stata male. Le intese con FdI sulla giunta? Io rispetto i patti» - La prima uscita ufficiale di Alberto Stefani da presidente della Regione è per i cittadini: «Grazie Veneti! Come scrive ilgazzettino.it