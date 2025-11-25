?Stefani la prima uscita da presidente è una colazione con gli anziani nella Rsa | Subito al lavoro I Veneti hanno scelto è una rivoluzione gentile
PADOVA - «Subito al lavoro». Lo aveva detto e così è stato. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, o come lui stesso si è definito "sindaco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
