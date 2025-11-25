?Stefani la prima uscita da presidente è una colazione con gli anziani nella Rsa | Subito al lavoro I Veneti hanno scelto è una rivoluzione gentile

Ilgazzettino.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

PADOVA - «Subito al lavoro». Lo aveva detto e così è stato. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, o come lui stesso si è definito "sindaco. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

stefani la prima uscita da presidente 232 una colazione con gli anziani nella rsa subito al lavoro i veneti hanno scelto 232 una rivoluzione gentile

© Ilgazzettino.it - ?Stefani, la prima uscita da presidente è una colazione con gli anziani nella Rsa: «Subito al lavoro. I Veneti hanno scelto è una rivoluzione gentile»

Altri contenuti sullo stesso argomento

stefani prima uscita presidenteStefani, colazione con gli anziani nella Rsa per festeggiare la vittoria: «Subito al lavoro. I Veneti hanno scelto è una rivoluzione gentile» - Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, o come lui stesso si è definito ... Lo riporta ilgazzettino.it

stefani prima uscita presidenteStefani: «Sarò il sindaco dei veneti. Dedico questa vittoria a mia nonna che è stata male. Le intese con FdI sulla giunta? Io rispetto i patti» - La prima uscita ufficiale di Alberto Stefani da presidente della Regione è per i cittadini: «Grazie Veneti! ilgazzettino.it scrive

stefani prima uscita presidenteStefani, l’enfant prodige leghista: «Cinque assessori a FdI? I patti con gli alleati devono essere rispettati» - La prima uscita ufficiale di Alberto Stefani da presidente della Regione è per i cittadini: «Grazie Veneti! Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Stefani Prima Uscita Presidente