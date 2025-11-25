Stazioni rosse e una guida per riconoscerla | l' impegno del gruppo Fs contro la violenza sulle donne
Trenta stazioni ferroviarie italiane tinte di rosso in Sicilia: Agrigento Centrale, Catenanuova e Taormina. Ma non solo, anche una guida pratica per riconoscere i segnali della violenza di genere, perchè riconoscere la violenza è il primo passo per fermarla. Il Gruppo FS, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, conferma il proprio. 🔗 Leggi su Feedpress.me
30 stazioni Italiane tra cui #Stresa illuminate di Rosso contro la violenza di genere? https://www.fsitaliane.it/it/media/comunicati-stampa/2025/11/24/gruppo_fs_campagna_contro_violenza_di_genere.html https://www.fsnews.it/it/focus-on/corporate/2025/11/2 Vai su Facebook
Fs illumina di rosso trenta delle sue stazioni - Il Gruppo contro ogni forma di violenza anche con una guida pratica per riconoscere i segnali ... Secondo msn.com
Gruppo FS, trenta stazioni si accendono di rosso contro la violenza di genere - Dalle stazioni illuminate di rosso alle scarpette simboliche, FS promuove consapevolezza, prevenzione e strumenti concreti per contrastare ogni forma di abuso ... Segnala affaritaliani.it