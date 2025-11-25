Stazioni rosse e una guida per riconoscerla | l' impegno del gruppo Fs contro la violenza sulle donne

25 nov 2025

Trenta stazioni ferroviarie italiane tinte di rosso in Sicilia: Agrigento Centrale, Catenanuova e Taormina. Ma non solo, anche una guida pratica per riconoscere i segnali della violenza di genere, perchè riconoscere la violenza è il primo passo per fermarla. Il Gruppo FS, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il 25 novembre, conferma il proprio. 🔗 Leggi su Feedpress.me

