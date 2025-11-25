Stavo allattando e un uomo mi ha urlato di andarmene in modo disgustato Così ho spruzzato il latte sulla sua bistecca | parla Susan Powter
Prima che la sua notorietà nel settore del fitness si consolidasse, Susan Powter viveva a Dallas, dove gestiva la vita familiare insieme all’allora marito Nic Villarreal. È in quel contesto che si colloca l’episodio da lei ricordato durante un colloquio con Entertainment Weekly, riguardante un confronto diretto con un cliente del ristorante dell’ex-marito. Powter ha spiegato di trovarsi all’esterno del locale mentre allattava: “ Ero sul patio, coperta con un pannolino di cotone “. Ha aggiunto di essersi comportata “ in modo molto rispettoso”, finché un uomo seduto nelle vicinanze, intento a mangiare una bistecca, si è rivolto a lei dicendo: “È disgustoso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
