Il panorama della televisione science fiction continua a evolversi, con piattaforme come Prime Video che si impegnano a portare sullo schermo nuove produzioni capaci di catturare l’interesse degli appassionati del genere. Dopo il successo di serie come The Expanse, interrotta nel 2022, si prospetta ora l’arrivo di una nuova produzione che riprende le origini del format episodico e lo arricchisce di un tocco di nostalgia e innovazione. Di seguito, un approfondimento sulla nuova serie di Stargate e sullo stato attuale del panorama sci-fi televisivo. stargate: la nuova produzione che rivoluziona la scifi televisiva. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Stargate revival: la risposta di prime video alla sete di scifi