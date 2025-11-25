Star di stranger things si riuniscono in commedia sportiva animata GOAT

Reunion tra star di "Stranger Things" nel film di animazione "GOAT". Recentemente, due figure di spicco della serie televisiva "Stranger Things" si sono riunite in un nuovo progetto cinematografico, questa volta in veste di protagonisti di un'animazione sportiva intitolata "GOAT". Questo film rappresenta un'inedita collaborazione tra artisti e professionisti del settore cinematografico, promettendo un mix di intrattenimento e innovazione. Anteprima del trailer e caratteristiche del film "GOAT". Dettagli sul nuovo trailer. Il trailer recentemente divulgato mette in evidenza un film d'animazione dal tono dinamico, con una forte componente sportiva e umoristica.

