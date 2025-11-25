Spotify Wrapped 2025 quando esce in Italia | ipotesi sulla data
L’arrivo di Spotify Wrapped 2025 è atteso da milioni di utenti italiani che, come ogni anno, aspettano il riepilogo personalizzato con canzoni, artisti e podcast più ascoltati. Anche se manca una data ufficiale, il lancio non dovrebbe discostarsi dalle tempistiche delle edizioni precedenti. Negli ultimi anni Wrapped è diventato uno degli appuntamenti digitali più riconoscibili di dicembre. Spotify propone un’esperienza interattiva con grafici, classifiche e card da condividere sui social, trasformando il bilancio degli ascolti personali in un momento di forte coinvolgimento per artisti, fan e creator. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
