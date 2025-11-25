Sport in tv oggi | programma e orari di tutti gli appuntamenti torna la Champions League!

Altra giornata ricca di contenuti per lo sport: di seguito l’intero programma per questo martedì 25 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Inizia una nuova giornata ricca di eventi per il mondo dello sport. I fari sono puntati sugli Europei di curling maschile e femminile. Le azzurre bramano vittorie contro Turchia e Germania per continuare a sognare. Mentre la selezione maschile affronterà la Danimarca, con l’intento di confermare quanto di buono fatto vedere sin qui. Spazio anche per i match di basket e calcio, con Eurolega e Champions League pronte a regalare nuove emozioni. La Virtus Bologna giocherà in trasferta, misurandosi contro i turchi del Fenerbahce. 🔗 Leggi su Sportface.it