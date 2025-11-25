Sport e impresa Termoassistenza Galasso è il main sponsor della Guancia Volley Academy
La Guancia Volley Academy continua a raccogliere consensi e successi non solo sul campo di gioco, ma anche nel mondo delle collaborazioni e dei partner. La società è lieta di annunciare il suo Main Sponsor ufficiale: TERMOASSISTENZA, confermando la fiducia e l’interesse che il progetto sportivo. 🔗 Leggi su Today.it
