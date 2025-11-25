Spoglio Regionali Campania oltre 5000 sezioni scrutinate | situazione cristallizzata
Resta cristallizzata la situazione per le elezioni Regionali in Campania. Quando sono state scrutinate oltre 5000 sezioni, il candidato del centrosinistra Roberto Fico rimane solido sul 60% delle preferenze.A seguire Cirielli si attesta sul 35%, mentre Granato si piazza terzo superando di poco il. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Le #elezioni #regionali in #Veneto, #Campania e #Puglia. Con lo spoglio ancora in corso, la tendenza è ormai definita: in Veneto avanti il candidato del centrodestra #Stefani, mentre in Campania e in Puglia si impongono i candidati del centrosinistra, #Fico e Vai su X
Veneto, i risultati delle Regionali. Lo spoglio: Stefani presidente, è oltre il 60%. Liste parziali: Lega 36%, FdI al 18,8%. Sorpresa Szumski - facebook.com Vai su Facebook
Veneto, spoglio in diretta: Stefani 60.5%, Manildo 30.8%. Testa a testa Lega-FdI primo partito. Affluenza al 44,64% (in calo di oltre 16 punti) - Fabio Bui, dei Popolari per il Veneto, Giovanni Manildo per il centrosinistra (sostenuto da Partito Democratico, Civiche Venete, Uniti per Manildo, Movimento 5 Stelle, Alleanza ... Segnala ilmessaggero.it
Campania, spoglio in diretta: Fico 59,8%, Cirielli 36,3%, le proiezioni. Pd primo partito, segue FdI - In Campania Roberto Fico (centrosinistra) ed Edmondo Cirielli (centrodestra) si contendono il posto come successore di Vincenzo De Luca (centosinistra). ilgazzettino.it scrive
Risultati Elezioni Regionali Campania 2025/ Diretta proiezioni: Fico Presidente. Liste, testa a testa FI-FdI - Risultati Elezioni Regionali Campania 2025: diretta spoglio, Fico Presidente, Cirielli indietro, proiezioni liste ed exit poll. Riporta ilsussidiario.net