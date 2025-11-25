SPID e Carta d’identità elettronica anche all’estero | cosa cambia per 6 milioni di italiani
Per chi vive lontano dall’Italia, ottenere documenti aggiornati è sempre stata una corsa a ostacoli tra code interminabili ai consolati, viaggi costosi e tempi biblici. Ma qualcosa sta finalmente cambiando. Il Comitato di Presidenza del Consiglio Generale degli Italiani all’Estero, riunito a Roma il 18 e 19 novembre, ha portato a casa risultati concreti che potrebbero semplificare la vita a milioni di connazionali sparsi per il mondo. L’incontro con il sottosegretario Giorgio Silli e con il direttore generale uscente della Direzione generale per gli italiani all’estero, Luigi Maria Vignali, ha confermato progressi significativi su fronti che da anni rappresentano spine nel fianco della comunità italiana oltre confine. 🔗 Leggi su Screenworld.it
