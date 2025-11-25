Spettacolo dal vivo aperto il bando di valorizzazione del patrimonio culturale della regione

ANCONA - Al via il nuovo bando per rafforzare il comparto dello spettacolo dal vivo, musica, teatro, danza, circo e spettacolo viaggiante. A disposizione 860 mila euro, derivanti dall’Accordo per la Coesione 2021–2027, per sostenere progetti di qualità capaci di generare ricadute artistiche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

