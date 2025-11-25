Spasticità della mano primo intervento pediatrico a Prato

Prato, 25 novembre 2025 – Eccellenze sanitarie in sinergia hanno permesso di mettere a punto il primo intervento sulla spasticità della mano di un bambino con esiti di paralisi cerebrale. L’intervento chirurgico è stato eseguito al Santo Stefano, consentendo di compiere un altro passo avanti nel progetto Pass (Percorsi assistenziali per i soggetti con bisogni speciali) dedicato a persone con disabilità complesse, dalla Chirurgia della mano del presidio Palagi di Firenze. Si è trattato del primo intervento su un bambino con emiplegia. Per la chirurgia della mano tale percorso ha come riferimento il servizio multidisciplinare di Neuroortopedia del Palagi coordinato dalla chirurga Laura Martini che opera nella struttura di Chirurgia della mano diretta da Andrea Vitali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Spasticità della mano, primo intervento pediatrico a Prato

