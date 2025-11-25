Spari contro un supermercato in piena notte indagano i carabinieri
Attimi di paura a Nocera Inferiore, nella notte compresa tra lunedì e martedì, quando una persona ha esploso due colpi di pistola, calibro 7.65, contro un supermercato di via Napoli. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona che, dopo aver udito gli spari, hanno allertato le forze. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
