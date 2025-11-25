Spara al fratello nel parcheggio del bar condanna per il killer
Ventuno anni e sei mesi di reclusione. E’ la prena inflitta dalla Corte d’Assise, presieduta da Marcella Suma, con a latere Honore Dessì, ad Antonio Cennami, 55enne di Mondragone, accusato dell’omicidio del fratello minore Luigi di 50 anni, avvenuto l’11 giugno 2024 fuori al parcheggio di un bar. 🔗 Leggi su Casertanews.it
