Spalletti Juventus, il tecnico chiede di alzare il livello e un forte senso di responsabilità: la sfida in Norvegia è cruciale per la stagione europea. La Juventus si prepara a scendere in campo nella fredda notte di Bodo con la consapevolezza che il margine di errore è ormai ridotto al minimo. La sfida di Champions League di questa sera contro il Bodo Glimt rappresenta uno snodo fondamentale per il cammino europeo dei bianconeri, e Luciano Spalletti non ha intenzione di lasciare nulla al caso. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Tuttosport, il tecnico di Certaldo ha lanciato un messaggio chiarissimo allo spogliatoio, avanzando una doppia richiesta specifica per affrontare la trasferta norvegese con il giusto piglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juventus, il tecnico alza la voce: ha fatto questa doppia richiesta alla squadra per la sfida di questa sera in casa del Bodo Glimt