Spalletti cambia tutto per sbloccarsi in Champions | le probabili di Bodo Glimt–Juventus

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La formazione di Luciano Spalletti è ancora alla ricerca del primo successo, così come il BodoGlimt, che segue i bianconeri con un punto in meno in Champions League. La Juve opta per diversi cambi rispetto alla gara di Firenze contro la Fiorentina: tra i pali ci sarà Perin, a centrocampo spazio ad Adzic, mentre Conceiçao torna titolare. In avanti tocca a Openda, con Yildiz e Vlahovic che partono dalla panchina. Assente Gatti, fermato dall’influenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti cambia tutto per sbloccarsi in champions le probabili di bodo glimt8211juventus

© Gazzetta.it - Spalletti cambia tutto per sbloccarsi in Champions: le probabili di Bodo/Glimt–Juventus

Altre letture consigliate

spalletti cambia tutto sbloccarsiSpalletti: “Farò dei cambi”. Cambiaso: “Siamo obbligati a fare punti. Domani il margine di errore è basso” - Luciano Spalletti e Andrea Cambiaso hanno parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bodo Glimt. Da tuttojuve.com

spalletti cambia tutto sbloccarsiRivoluzione Juve, la prima mossa di Spalletti che cambia tutto: qual è l’obiettivo principale - Trentasette giorni per costruire la “sua” Juve e rilanciarla al vertice. Riporta msn.com

spalletti cambia tutto sbloccarsiJuventus, Spalletti cambia tutto: rivoluzione 4-3-3, nuovo ruolo per Koopmeiners, Vlahovic punto fermo - Koopmeiners torna a centrocampo, il ruolo di Vlahovic nello scacchiere di Lucio. Lo riporta sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Cambia Tutto Sbloccarsi