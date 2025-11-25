Spalletti cambia tutto per sbloccarsi in Champions | le probabili di Bodo Glimt–Juventus

La formazione di Luciano Spalletti è ancora alla ricerca del primo successo, così come il BodoGlimt, che segue i bianconeri con un punto in meno in Champions League. La Juve opta per diversi cambi rispetto alla gara di Firenze contro la Fiorentina: tra i pali ci sarà Perin, a centrocampo spazio ad Adzic, mentre Conceiçao torna titolare. In avanti tocca a Openda, con Yildiz e Vlahovic che partono dalla panchina. Assente Gatti, fermato dall’influenza. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti cambia tutto per sbloccarsi in Champions: le probabili di Bodo/Glimt–Juventus

