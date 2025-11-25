Spalletti a Sky | Vi spiego le scelte di formazione Dobbiamo tirarci fuori dalla mediocrità

Juventusnews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Le dichiarazioni del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport prima di Bodo Glimt Juve. CLIMA – « Il miglior momento di stasera andando dentro gli spogliatoi e in campo sarà quando ci renderemo conto che tutto quello che riusciremo a fare non dipenderà dalla situazione climatica e dagli avversari ma da noi. Quando riusciamo a realizzare questo è il miglior allenamento mentale e fisico ». SCELTE – « Volevamo dare dei ricambi e far vedere che avevamo fiducia in questi calciatori. Ci sono pressioni e responsabilità ma avranno l’opportunità di far vedere che calciatori sono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti a sky vi spiego le scelte di formazione dobbiamo tirarci fuori dalla mediocrit224

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Vi spiego le scelte di formazione. Dobbiamo tirarci fuori dalla mediocrità»

Approfondisci con queste news

spalletti sky spiego scelteBodo Glimt-Juve, Spalletti: "Sarà dura, il freddo è un fattore. Scelte? Qualcosa cambierò" - Vigilia di Champions League per la Juventus che martedì alle 21 scenderà in campo in casa del Bodo/Glimt per la quinta giornata della League Phase. Lo riporta sport.sky.it

spalletti sky spiego scelteSpalletti dopo Juventus-Torino: "Va alzata la qualità, ma la squadra ci ha provato sempre" - 0 nel derby che gli permettono di raggiungere i 1000 punti in carriera in Serie A: "Quando c'è tutta quella densità in campo bisogna alzare la qua ... Segnala sport.sky.it

spalletti sky spiego scelteSpalletti alla Juve, la presentazione: come giocherà la sua squadra, il futuro di Vlahovic e Koopmeiners - La prima conferenza stampa di Spalletti da allenatore della Juventus live: le prime parole dell'allenatore bianconero in attesa dell'esordio in panchina ... Lo riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Sky Spiego Scelte