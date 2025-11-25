Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Bodo Glimt e Juventus. Le dichiarazioni del tecnico. Luciano Spalletti ha parlato a Sky Sport prima di Bodo Glimt Juve. CLIMA – « Il miglior momento di stasera andando dentro gli spogliatoi e in campo sarà quando ci renderemo conto che tutto quello che riusciremo a fare non dipenderà dalla situazione climatica e dagli avversari ma da noi. Quando riusciamo a realizzare questo è il miglior allenamento mentale e fisico ». SCELTE – « Volevamo dare dei ricambi e far vedere che avevamo fiducia in questi calciatori. Ci sono pressioni e responsabilità ma avranno l’opportunità di far vedere che calciatori sono. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Vi spiego le scelte di formazione. Dobbiamo tirarci fuori dalla mediocrità»