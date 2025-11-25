Spaccio e violenza retata in centro a Firenze Arrestato anche un avvocato
Firenze, 25 novembre 2025 – Una associazione a delinquere dedita al narcotraffico e attiva a Firenze tra il 2023 e il 2024, in pratica i re dello spaccio del centro di Firenze. Erano attivi infatti soprattutto nella zona del mercato centrale e in Oltrarno, ma anche fuori dal centro (per esempio al Gignoro). I ribelli venivano puniti . L'operazione di polizia di Stato (commissariato di San Giovanni) e polizia municipale (nucleo antidegrado) ha portato all'esecuzione di diciannove ordinanze cautelari (quindici eseguite, quattro soggetti sono invece irreperibili). Ma non c'era solo lo spaccio: le indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia hanno puntato il mirino non solo sui reati di detenzione, trasporto, cessione e vendita di sostanze stupefacente – cocaina e hashish – ma anche sull'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico, aggravata dall'uso delle armi, e su atti di violenza mirati contro chi cercava di emanciparsi dal gruppo criminale.
