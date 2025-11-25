Sotto un cielo di meraviglie | tutti gli eventi delle festività natalizie a Padova

Padovaoggi.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Padova si prepara a vivere la magia del Natale con un programma straordinario di eventi e iniziative che animeranno la città per oltre un mese, tra luminarie, concerti, mercatini, spettacoli e nuove attrazioni. Dal 22 novembre Padova è tornata a brillare con le luminarie diffuse in tutta la città. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Sotto Cielo Meraviglie Tutti