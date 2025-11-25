Sos dei centri per uomini violenti | Accessi triplicati siamo al collasso
L’associazione nazionale che li riunisce chiede sostegno e nuove normative al governo. “Senza, salta la prevenzione”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Il codice rosso ha istituzionalizzato la funzione dei centri per uomini autori di violenza (Cuav). Ma il governo di fatto ha tagliato loro le risorse. Così, mentre la domanda di accesso alle terapie per maltrattanti è aumentata in modo drammatico, i centri rischiano l
Contro la violenza sulle donne il Piemonte parte dagli uomini: 500 mila euro per i centri di aiuto
Sos dei centri per uomini violenti: "Accessi triplicati, siamo al collasso" - L'associazione nazionale che li riunisce chiede sostegno e nuove normative al governo.
Nel centro di recupero per uomini violenti: "2 mesi d'attesa per entrare. E arrivano sempre più giovani" - Uomini violenti, nel centro di recupero sempre più giovani: "2 mesi d'attesa per entrare.
Uomini violenti, l'allarme da Catanzaro: «Centri di recupero al collasso» - Alla vigilia del 25 novembre, la rete Relive denuncia la crisi dei Centri per uomini autori di violenza: accessi triplica.