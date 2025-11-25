La Fifa ha reso noto che, qualora l’ Italia dovesse strappare il pass per il Mondiale del 2026, la Nazionale verrebbe inserita nella quarta urna del sorteggio previsto a Washington il 5 dicembre, alle 18 ora italiana. Gli Azzurri finirebbero quindi nell’ultimo gruppo insieme alle altre selezioni che raggiungeranno la fase finale attraverso gli spareggi: quattro europee e due provenienti dai playoff intercontinentali, previsti per marzo 2026. Come sono composte le quattro fasce in attesa degli spareggi. La suddivisione ufficiale diffusa prevede nella prima fascia Canada, Messico, Stati Uniti, Spagna, Argentina, Francia, Inghilterra, Brasile, Portogallo, Olanda, Belgio e Germania. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sorteggi Mondiali 2026, ecco la fascia dell’Italia in caso di qualificazione