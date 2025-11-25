Sorteggi Mondiale 2026 | l' Italia sarebbe in quarta fascia con le altre qualificate ai playoff

Gazzetta.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In caso di qualificazione gli Azzurri sarebbero nell'ultima urna con Giordania, Capo Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Nuova Zelanda e le altre vincenti degli spareggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

