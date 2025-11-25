Sono andata a vedere la mostra Real Bodies e ho riconosciuto il corpo di mio figlio E’ straziante voglio il test del Dna La replica del museo

Ilfattoquotidiano.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Stavo guardand o il corpo scuoiato e mutilato di mio figlio. Sapevo che era lui, era straziante. Le mie parole non possono descrivere come questo abbia scosso me e la mia famiglia fin nel profondo”. È la dichiarazione di Kim Erick, una 54enne texana, convinta di aver riconosciuto il corpo del figlio, Christopher Todd Erick, all’interno della controversa mostraReal Bodies” di Las Veg as. L’ossessione della donna, alimentata dal lutto e dal sospetto sulla morte del figlio, si scontra però con u na realtà cronologica e fattuale che smonta punto per punto la sua accusa. Ma andiamo con ordine. Il trauma per Kim Erick è iniziato nel novembre 2012, quando suo figlio Chris fu trovato morto nella casa della nonna per avvelenamento da cianuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

sono andata a vedere la mostra real bodies e ho riconosciuto il corpo di mio figlio e8217 straziante voglio il test del dna la replica del museo

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono andata a vedere la mostra Real Bodies e ho riconosciuto il corpo di mio figlio. E’ straziante, voglio il test del Dna”. La replica del museo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Sono Andata Vedere Mostra