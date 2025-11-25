Sono andata a vedere la mostra Real Bodies e ho riconosciuto il corpo di mio figlio E’ straziante voglio il test del Dna La replica del museo
“Stavo guardand o il corpo scuoiato e mutilato di mio figlio. Sapevo che era lui, era straziante. Le mie parole non possono descrivere come questo abbia scosso me e la mia famiglia fin nel profondo”. È la dichiarazione di Kim Erick, una 54enne texana, convinta di aver riconosciuto il corpo del figlio, Christopher Todd Erick, all’interno della controversa mostra “ Real Bodies” di Las Veg as. L’ossessione della donna, alimentata dal lutto e dal sospetto sulla morte del figlio, si scontra però con u na realtà cronologica e fattuale che smonta punto per punto la sua accusa. Ma andiamo con ordine. Il trauma per Kim Erick è iniziato nel novembre 2012, quando suo figlio Chris fu trovato morto nella casa della nonna per avvelenamento da cianuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
