Simona Ventura ha aperto un nuovo televoto del Grande Fratello 2025 con protagonisti Omer Elomari, Grazia Kendi, Jonas Pepe e Mattia Scudieri. Uno di loro sarà eliminato definitivamente dai giochi e un altro diventerà il secondo finalista. Chi? Sarà il pubblico di Canale 5, come sempre, a deciderlo, votando tramite app e sito ufficiale di Mediaset Infinity. Nel frattempo, noi abbiamo aperto un sondaggio, che trovate a fine articolo, dove è possibile seguire gli aggiornamenti di questo importante televoto. Il pubblico può votare e tenere sotto controllo le percentuali per capire chi si sta salvando e chi no. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

© Latuafonte.com - Sondaggio televoto Grande Fratello 2025: eliminato e 2° finalista