Sondaggi politici record di Fratelli d’Italia ma soffrono Fi e Lega | Avs non è mai stata così vicina
Nei giorni delle elezioni regionali, che si sono chiuse con il voto in Campania, Puglia e Veneto, i sondaggi evidenziano due aspetti. Da una parte il nuovo record di Fratelli d’Italia, che continua a crescere a livello nazionale nonostante le difficoltà del voto regionale. Mentre, intanto, Avs si avvicina a Lega e Forza Italia. Dall’altra il possibile esito del referendum sulla giustizia, con la quota dei Sì (quindi a favore della riforma) ampiamente in maggioranza, ma con il No in recupero. L’ultima rilevazione di Swg per il TgLa7 prende quindi in considerazione anche il voto referendario dopo il via libera alla separazione delle carriere in Parlamento. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
