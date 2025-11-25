Sondaggi, i numeri dopo le elezioni: chi trionfa – La partita si è chiusa esattamente come molti avevano previsto: un pareggio perfetto, tre Regioni al centrodestra e tre al centrosinistra. Un equilibrio che non sposta gli equilibri di governo, ma che riaccende subito i fari sul vero appuntamento che conta: le Politiche del 2027. E lì, Pd, M5s e Avs puntano ad arrivare non solo insieme, ma compatti, pronti a sfidare una maggioranza che continua a poggiare su un pilastro difficilissimo da scalfire. Sondaggi, i numeri dopo le elezioni: chi trionfa. Il primo pilastro ha un nome preciso: Fratelli d’Italia, che nel nuovo sondaggio Swg vola al 31,6%, guadagnando ancora un decimale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Sondaggi politici, i numeri dopo le elezioni: chi trionfa