Sommer Inter i dati testimoniano il declino | il motivo

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Il derby di Milano ha messo in evidenza un aspetto spesso sottovalutato del calcio moderno: l’importanza del portiere, un ruolo che, come affermava Gianni Brera, «è l’unico uomo in campo che non può nascondersi». Nel match che ha visto l’ Inter soccombere contro il Milan, il portiere svizzero Yann Sommer ha attirato l’attenzione per un errore che ha fatto discutere, ma anche per una prestazione complessivamente inferiore rispetto agli standard attesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

sommer inter i dati testimoniano il declino il motivo

© Internews24.com - Sommer Inter, i dati testimoniano il declino: il motivo

Approfondisci con queste news

sommer inter dati testimonianoInter, poco Sommer: si pensa al futuro, voci inglesi dicono Dibu Martinez - L'Inter pensa al futuro della porta e dall'Inghilterra si vocifera che tra i pali potrebbe arrivare Dibu Martinez. Da sportpaper.it

sommer inter dati testimonianoErede Sommer: perché l’Inter non prenderà ‘Dibu’ Martinez - Sommer, chi al suo posto: Emiliano Dibu Martinez la scelta migliore ma non quella che verrà fatta. Scrive calciomercato.it

sommer inter dati testimonianoLibero – Il derby certifica declino di Sommer: i dati parlano da tempo - Dopo la sconfitta contro il Milan per uno a zero e di fronte alla prova di Maignan Libero si interroga su Sommer ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sommer Inter Dati Testimoniano