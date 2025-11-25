Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. Il derby di Milano ha messo in evidenza un aspetto spesso sottovalutato del calcio moderno: l’importanza del portiere, un ruolo che, come affermava Gianni Brera, «è l’unico uomo in campo che non può nascondersi». Nel match che ha visto l’ Inter soccombere contro il Milan, il portiere svizzero Yann Sommer ha attirato l’attenzione per un errore che ha fatto discutere, ma anche per una prestazione complessivamente inferiore rispetto agli standard attesi. 🔗 Leggi su Internews24.com

Sommer Inter, i dati testimoniano il declino: il motivo