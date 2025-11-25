Sommer Inter confermata la fiducia di Chivu | la scelta tra Atletico Madrid e il futuro

Inter News 24 Sommer Inter, le ultime sul momento del portiere svizzero ex Bayern Monaco dopo l’inizio altalenante di stagione. Tutti i dettagli in merito. La presenza di Yann Sommer nella sfida di domani contro l’ Atletico Madrid non è in discussione secondo il Corriere della Sera. Nonostante gli errori pesanti commessi nel derby, Cristian Chivu ha confermato la sua fiducia nel portiere svizzero, considerato ancora il titolare indiscusso nelle gerarchie nerazzurre. Domani a Madrid sarà lui a difendere la porta in una gara che può indirizzare la Champions League dell’ Inter. Le valutazioni sul resto del reparto portieri, però, guardano già alle prossime settimane. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Sommer Inter, confermata la fiducia di Chivu: la scelta tra Atletico Madrid e il futuro

