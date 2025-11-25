Sommer disastroso nel derby Chivu cambia gerarchie tra i pali? La scelta del tecnico

Internews24.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Dopo il disastro nel derby di Sommer, il tecnico meneghino ha deciso chi sarà il titolare da ora in poi tra i pali nerazzurri, lasciando tutti senza parole. Il post-Derby per l’ Inter è carico di amarezze e riflessioni, e il ruolo del portiere è finito prepotentemente al centro del dibattito. La frase più ricorrente tra gli addetti ai lavori e i tifosi nerazzurri da domenica sera è lapidaria: “A portieri invertiti, il derby sarebbe stato nerazzurro”. Un commento brutale che riassume l’impatto dei due estremi difensori sulla stracittadina: decisivo in positivo il francese Mike Maignan per il Milan, e giudicato decisivo in negativo lo svizzero Yann Sommer per la Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

sommer disastroso nel derby chivu cambia gerarchie tra i pali la scelta del tecnico

© Internews24.com - Sommer disastroso nel derby, Chivu cambia gerarchie tra i pali? La scelta del tecnico

News recenti che potrebbero piacerti

sommer disastroso derby chivuGdS - Crollo Sommer, ma Chivu non cambia idea: il titolare è lui. Con Martinez... - Questa la frase più ascoltata da domenica sera, visto come è andato il derby. msn.com scrive

Sommer, nessun processo al portiere: ci pensa Chivu. Decisione presa per Madrid - Sotto la lente d'ingrandimento è finita la prestazione di Yann Sommer. Da msn.com

sommer disastroso derby chivuSommer sotto tiro, ma per Chivu è molto difficile cambiare. Aspettando il mercato - Peccato che sia arrivata sull’unico tiro in porta del Milan, e che sulla ribattuta l’Inter. Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Sommer Disastroso Derby Chivu