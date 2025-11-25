Sommer disastroso nel derby Chivu cambia gerarchie tra i pali? La scelta del tecnico

Inter News 24 Dopo il disastro nel derby di Sommer, il tecnico meneghino ha deciso chi sarà il titolare da ora in poi tra i pali nerazzurri, lasciando tutti senza parole. Il post-Derby per l’ Inter è carico di amarezze e riflessioni, e il ruolo del portiere è finito prepotentemente al centro del dibattito. La frase più ricorrente tra gli addetti ai lavori e i tifosi nerazzurri da domenica sera è lapidaria: “A portieri invertiti, il derby sarebbe stato nerazzurro”. Un commento brutale che riassume l’impatto dei due estremi difensori sulla stracittadina: decisivo in positivo il francese Mike Maignan per il Milan, e giudicato decisivo in negativo lo svizzero Yann Sommer per la Beneamata. 🔗 Leggi su Internews24.com

