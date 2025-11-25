Soldi per Cittadella centrodestra | Stanziati solo per far credere che si agisce

Il centrodestra presente in Consiglio comunale fa quadrato, su piazza Cittadella, e anche in risposta ad alcune critiche arrivate dai Liberali Piacentini (con i quali non corre buon sangue da anni), ma anche da Forza Italia. Ad aprire le danze in aula è stata Sara Soresi, capogruppo di Fratelli. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

soldi cittadella centrodestra stanziatiSoldi per Cittadella, centrodestra: «Stanziati solo per far credere che si agisce» - Zandonella e Barbieri: «In due settimane sentite contraddizioni sul bilancio». Riporta ilpiacenza.it

«Nessuna goduria, continuiamo a vigilare sulla vicenda di Cittadella» - La replica del centrodestra a Putzu: «Non accettiamo lezioni da chi ha contribuito a consegnare Piacenza ad un centrosinistra che, giorno dopo giorno, dimostra una gestione disordinata e priva di visi ... Come scrive ilpiacenza.it

