Sogniamo la pace più di chiunque altro ma rifiutiamo l’occupazione dice Oleksandra Matviichuk

"Vi assicuro che il popolo ucraino sogna la pace, la desideriamo più di chiunque altro. Il problema è che la pace non arriva quando il paese invaso smette di combattere.

"Il mondo ha bisogno di ascoltare la voce delle bambine e dei bambini. Il loro grido di #pace è quanto mai necessario in questa epoca segnata da guerre e conflitti. Le bambine e i bambini rappresentano il futuro che tutti sogniamo" (Papa Leone XIV)

Pace: Pax Christi Italia e Mosaico di pace, "sogniamo un Giubileo delle forze disarmate e nonviolente". "Scandalosa" la proposta di modifica della legge 185/90